Der Spa-Bereich im Bad zur Sonne wird generalsaniert © KLZ/EDER

Was auf den ersten Blick kurios anmutet, hat auf den zweiten Aufguss hin Sinn: Denn nicht der Freibereich im Grazer Bad zur Sonne wird ab sofort - also mitten in der schönsten Zeit des Jahres - umgebaut und generalsaniert, sondern der Spa-Bereich. Das heißt: Den Sommer über sind Freischwimmer in der Feuerbachgasse weiterhin herzlich willkommen, während Saunierer sich bis August gedulden müssen, um dann in nagelneuer Umgebung in die Hauptsaison zu gehen.

