Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch bei Bällen serviert Revita Kulinarik und Drinks. © KLZ/Eder

Revita war lange einer der Platzhirschen unter den Caterern der Landeshauptstadt, belieferte bis vor eineinhalb Jahren das Casino Graz, serviert Kulinarik und Drinks im Grazer Congress und betreibt auch das Revita Bistro in der Neuen Weltgasse sowie den Buschenschank Skoff Original in Gamlitz. Doch jetzt, vermelden die Kreditorenschützer AKV und KSV, ist die Firma in die Insolvenz geschlittert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.