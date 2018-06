Facebook

Vor dem Lokal flogen die Fäuste © Weichselbraun

Der Grund für die Auseinandersetzung ist unklar. Tatsache ist, dass am frühen Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr früh vor einem Grazer Lokal in Puntigam eine Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen eskalierte. Was mit einer verbalen Konfrontation begann, endete in einer Schlägerei. Dabei wurden zwei Personen, ein 26-jähriger Kroate und ein 28-jähriger Österreicher, verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz ins UKH eingeliefert. Die Erhebungen der Polizei zum genauen Tathergang laufen.