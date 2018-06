Die Grazerin Susanne Scheipl wurde am Donnerstag bereits zum zweiten Mal zum Doktor „sub auspiciis“ promoviert.

Medizinerin Susanne Scheipl, Rektor Hellmut Samonigg, Bundespräsident Alexander van der Bellen © Meduni Graz

Es war eine gewisse Pointe bei der Promotion unter den Augen von Bundespräsident Alexander van der Bellen am Donnerstag an der Medizin-Universität Graz, dass just die beiden Hauptdarsteller auf der Bühne bei der Eidableistung bereits „Sub auspiciis“-Absolventen waren: Der Promotor Peter Holzer hatte einst ebenso den Ring aus Präsidentenhand entgegengenommen wie Susanne Scheipl.

