Eine Fußgängerin wurde am Donnerstag beim Überqueren eines Schutzweges von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Lenkerin (86) dürfte sie übersehen haben.

Unfall mit Fußgänger (Sujet) © Fotolia

In Graz, Mariatrost, ist am Donnerstag Vormittag eine Fußgängerin (31; aus Argentinien) am Zebrastreifen angefahren worden. Diagnose: Unterschenkel-Bruch.