Dieb machte sich am Schloss zu schaffen (Sujet) © Markus Traussnig

Auf frischer Tat ertappte ein Grazer Paar in der Nacht auf Mittwoch einen Dieb, der vor ihrem Haus ein Fahrrad stehlen wollte. Sie stellten den 55-jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Wie die Polizei berichtet, hatte die 49-jährige Grazerin vor ihrem Wohnhaus in der Hohenrainstraße in St. Peter kurz nach Mitternacht bemerkt, dass sich jemand an ihrem Fahrrad zu schaffen machte. Offensichtlich wollte er das Fahrradschloss aufbrechen. Mit ihrem Mann stellte die Geschädigte den mutmaßlichen Dieb zur Rede und hielt ihn so lange fest, bis die alarmierte Polizeistreife eintraf.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß gegen den 55-Jährigen an.