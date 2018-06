Facebook

Unfall geschah am Kalvariengürtel © KLZ/Sabine Hoffmann

Fußgängerinnen leben in Graz gefährlich. Erneut kam es zu einem Unfall, auf dem zwei Frauen auf einem Fußgängerübergang von einem Auto erfasst wurden. Eine von ihnen wurde dabei sogar schwer verletzt. Um den Hergang klären zu können, sucht die Polizei jetzt Unfallzeugen.

Passiert ist es am Montag gegen 18 Uhr am Kalvariengürtel, einer vielbefahrenen Ost-West-Achse im Norden der Landeshauptstadt. Ein 35-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem Pkw in westliche Richtung und wollte eine Kreuzung überqueren. In diesem Moment traten eine 20-Jährige und eine 24-Jährige auf den dort befindlichen Rad- und Fußgängerübergang. Es kam zur Kollision, beide Frauen wurden von dem Auto niedergestoßen. Die 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die jüngere Frau wurde leicht verletzt. Nach der Versorgung durch das Rote Kreuz wurden sie ins Spital eingeliefert.

Hergang nicht geklärt

Der Lenker war nicht alkoholisiert. Allerdings gibt es über den Unfallhergang widersprüchliche Aussagen. Darum bittet die Verkehrsinspektion 1 der Grazer Polizei Zeugen um ihre Wahrnehmungen. Hinweise an 0 59 133 65 - 4100.

Erst am Montag war ein ähnlicher Fall aus der Vorwoche bekannt geworden. Nach einem Unfall in der Neuholdaugasse beging der Lenker allerdings Fahrerflucht. Nach ihm wird gefahndet.