Die Grazer Med Uni wurde 2004 gegründet © Med Uni

Österreichische Hochschulen findet man in internationalen Ranglisten meist nicht im Spitzenfeld. Im aktuellen Hochschulranking der Plattform "Times Higher Education" (THE) ist das anders. Unter den "jungen Universitäten", die ab dem Jahr 2000 gegründet wurden, nimmt die Medizinische Universität Graz den achten Platz ein. Auch in der Wertung der in den letzten 50 Jahren gegründeten Universitäten ist die Med Uni gut gelistet: Platz 41 unter 250 gereihten Hochschulen.

Die Hochschulrankings von THE gelten als renommierte Informationsquelle für Akademiker, Studierende, Wirtschaft und Industrie. Im aktuellen "Young University Ranking" sind immerhin 250 Hochschulen aus 55 Ländern angeführt. THE beurteilt Universitäten in den Bereichen Lehre, Forschungen, Zitationen, Wissenstransfer und Internationalität. "Das gute Ergebnis der Med Uni Graz kann dabei als sichtbares Ergebnis des dynamischen Entwicklungsprozesses seit der Universitätsgründung im Jahr 2004 gesehen werden", heißt es in einer Aussendung der Grazer Hochschule.