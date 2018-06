Facebook

"Tatort" Straßenbahn © Erwin Scheriau

Rund 1,2 Millionen Fahrgäste der Graz Linien kontrolliert die Firma Securitas im Schnitt pro Jahr, heißt es bei der Holding Graz. Die Beanstandungsquote – so die offizielle Bezeichnung – liegt bei vier Prozent. 48.000 Personen wurden also ohne gültigen Fahrschein ertappt.

Einer von ihnen war dieser Tage ein junger Südoststeirer, der in Graz arbeitet. „Ich stieg am Hauptbahnhof in die Straßenbahn der Linie 6“, schildert der Mann. Dort wollte er ein Ticket lösen. Anfangs war der Automat wegen eines Neustarts außer Betrieb. Danach versuchte der Fahrgast nach eigenen Angaben, mit seiner Bankomatkarte und zwei Kreditkarten den Fahrschein zu bezahlen. Mehrmals, ohne Erfolg. „Der Bezahlvorgang wurde immer wieder abgebrochen.“

