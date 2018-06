Facebook

Der Unfall passierte in der Neuholdaugasse (Archiv) © KLZ/Hoffmann

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Vorwoche, wurde aber erst jetzt der Polizei gemeldet: Eine 14 Jahre alte Grazerin wurde auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst, fuhr sogar mehrere Meter auf der Motorhaube mit. Der Lenker beging danach Fahrerflucht.

Geschehen ist das Ganze am Dienstag, dem 12. Juni, gegen 18 Uhr in der Neuholdaugasse. Im Bereich des Spar-Marktes wollte die 14-Jährige zusammen mit ihrer Schwester den Schutzweg überqueren. In der Mitte der Fahrbahn blieben die Mädchen an einer Verkehrsinsel stehen, weil sich ein Auto näherte. Da der Wagen anhielt, gingen die Schwestern weiter.

Plötzlich aber beschleunigte der Pkw wieder. Die Schwester konnte noch den Gehsteig erreichen, aber die 14-Jährige wurde von dem Auto erfasst. Sie hielt sich an einem Scheibenwischer fest und fuhr auf der Motorhaube einige Meter mit. Als der Lenker das Auto stark abbremste, stürzte das Mädchen von der Motorhaube auf die Fahrbahn.

Danach stiegen die beiden Insassen kurz aus, die Schwester des Opfers wollte das Autokennzeichen des Wagens fotografieren. Doch das verhinderten die beiden Männer, indem sie sich vor die Nummerntafel stellten. Dann stiegen sie wieder ein und brausten davon. Von dem Wagen ist nur bekannt, dass er grau lackiert war.

Die 14-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Sie wurde leicht verletzt. Jetzt sucht die Verkehrsinspektion 1 der Grazer Polizei Zeugen für den Vorfall. Hinweise an: Tel. 0 59 133 65 - 4110.