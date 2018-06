700 Vereine hatten sich zur heurigen Challenge "Scheine für Vereine" der Antenne Steiermark angemeldet. Die besten zehn Teams schenkten sich beim großen Finale in der Therme Loipersdorf nichts.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Geschäftsführer Gottfried Bichler (Antenne, links) und Philip Borckenstein-Quirini (Loipersdorf, rechts) mit dem siegreichen Team von "Party Rock United" © Antenne/Erwin Scheriau

Beim großen "Scheine für Vereine"- Finale in der Therme Loipersdorf kämpften zehn steirische Vereine um 10.000 Euro. Neben Wissensspielen standen vor allem Wasserduelle wie Wasserrutschen-Rennen oder Ringe-Tauchen am Spielplan.

Nach diversen Siegen bei Kleinfeld- und Riesenwuzzlerturnieren holte sich der Hobby-Sport-Verein "Party Rock United" aus Graz den Sieg. Die Mitglieder traten den Heimweg mit 10.000 Euro für die Vereinskasse an.

„Ich freue mich schon auf das nächste Jahr, wir werden das Finale wieder dort veranstalten“, sagte Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler. Auch der Geschäftsführer der Therme Loipersdorf, Philip Borckenstein-Quirini war begeistert: "Eigentlich bräuchten wir gar keine Fußball-WM, das Finale war mindestens genauso spannend, es war ein Nervenkitzel bis zum Ende."

Loipersdorf: Antenne-Challenge "Scheine für Vereine" Die besten zehn Teams waren beim großen Finale in der Therme Loipersdorfmit dabei. Antenne/Erwin Scheriau Der Hobby-Sport-Verein "Party Rock United" aus Graz den sicherte sich den Sieg in der Therme Loipersdorf. Antenne/Erwin Scheriau Es warteten viele spannende Aufgaben und Challenges auf die Finalisten. Antenne/Erwin Scheriau Es blieb spannend bis zum Schluss. Antenne/Erwin Scheriau Die verschiedenen Becken in der Therme Loipersdorf boten tolle Möglichkeiten. Antenne/Erwin Scheriau Rund 700 Vereine hatten sich zur heurigen Challenge angemeldet. Antenne/Erwin Scheriau Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder! Antenne/Erwin Scheriau Antenne/Erwin Scheriau Antenne/Erwin Scheriau Antenne/Erwin Scheriau Daniel Fenz Daniel Fenz Daniel Fenz Daniel Fenz 1/15