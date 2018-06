Grazer Berufsfeuerwehr rückte am Montag zu einem Zimmerbrand in der Gaswerkstraße aus. Die Wohnung stand zu diesem Zeitpunkt leer.

Die Wohnung wurde durch das Feuer schwer beschädigt © BF Graz

15 Notrufe gingen binnen kürzester Zeit am Montag kurz vor 7 Uhr früh bei der Brandmeldezentrale der Grazer Berufsfeuerwehr ein. Anrainer meldeten einen Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Gaswerkstraße in Eggenberg.