Vorsicht bei Umarmungen ... © KLZ/Scheriau

Erst am Samstag wurde ein 85-jähriger Grazer von unbekannten Täterinnen in Andritz um sein Geldbörsel mit mehreren Hundert Euro erleichtert, nachdem er diese beim Bankomaten behoben hatte. Am Sonntag war es dann schon wieder so weit - und es dürfte sich um das selbe Täterinnen-Duo gehandelt haben.

Denn auch diesmal wandten die Diebinnen ihren Umarmungstrick an. Der 91-Jährige aus Graz spazierte von der Einspinnergasse in Richtung Burgring und wurde dort von den zwei ihm unbekannten Frauen angesprochen. Eine umarmte den Mann und hielt ihn fest. Der Mann löste sich schließlich aus der Umarmung, stellte aber erst zu Hause das Fehlen seiner Armbanduhr fest. Die teure Rolex war ihm offenbar von den Täterinnen abgenommen worden.

Personenbeschreibung vom ersten Diebstahl

Von dem Vorfall am Samstag gibt es eine Täterinnenbeschreibung: Beide Frauen seien um die 20 Jahre alt und haben südländisches Aussehen. Eine der mutmaßlichen Täterinnen ist mollig, rund 160 Zentimeter groß und hat kurze dunkle Haare. Ihre Begleiterin ist rund 170 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und trägt ebenfalls kurze dunkle Haare.

Die Polizeiinspektion Jakomini bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 059133 6583 -100

