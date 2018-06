Einbruch in der Reitschulgasse am Samstagfrüh. Die Täter mussten fliehen, in der Annenstraße hatten sie mehr Erfolg.

Polizei © Jürgen Fuchs

Mehrere unbekannte Täter brachen am Samstag gegen 2 Uhr früh in ein Sewa-Geschäft in der Reitschulgasse ein. Später stellte sich heraus, dass auch in der Annenstraße in den Laden für Dekoration, Haushaltswaren etc. eingebrochen wurde. Die Täter erbeuteten Bargeld.