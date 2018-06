Facebook

Kein Gehsteig: Fußgänger haben es im Grazer Straßenverkehr schwer © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Besonders arg ist es in der Weblinger Straße und in der Salfeldstraße“, seufzt der Bezirksvorsteher von Straßgang Ferdinand Köberl. Die Straßenzüge wurden in den letzten Jahren dicht verbaut, ein Gehsteig fehlt. Was die Gefahr für Fußgänger noch erhöht: Pendler aus der Weststeiermark, die verstopften Hauptstraßen ausweichen, brausen in letzter Zeit verstärkt und viel zu schnell durch die Siedlungsstraßen. „Die Fußgänger haben keinen Schutz, das ist untragbar“, unterstreicht Köberl. Sogar über einen Sitzstreik denkt man im Bezirk schon laut nach.

