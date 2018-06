Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anrainer Am Langedelwehr schalteten das Gesundheitsamt ein. © Bernd Hecke

Wenn man am Balkon gegrillt oder etwas gegessen hat, sind sie wirklich gleich in Schwärmen gekommen“, erzählt Martin Wollendorfer, der in einer Siedlung Am Langedelwehr lebt. Ja, es war eine regelrechte Fliegenplage, die das Wohnviertel am Murufer nördlich der Seifenfabrik in den letzten Wochen heimgesucht hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.