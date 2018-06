Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Solaranlage in Silkeborg dient der noch größeren in Graz als Vorbild © kk

Eine Kollektoreinheit reiht sich auf der Wiesenfläche an die nächste. Wie umgekippte Tafeln glänzen die Paneele in der Nachmittagssonne, überziehen Ebenen und Hügel und verwandeln die Gegend außerhalb von Silkeborg in ein Meer aus blau-grauen Rechtecken. Es ist mit mehr als 150.000 Quadratmeter Fläche die größte Solarspeicheranlage Europas, die seit 2016 am Rande der dänischen Kleinstadt Sonnenwärme sammelt, speichert und an die 44.000 Bewohner über das Fernwärmenetz abgibt. Eine Anlage, die schon bald von einer noch größeren in den Schatten gestellt werden soll – jener, die bis 2021 südlich von Graz entstehen soll.