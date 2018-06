Facebook

Eine Äskulapnatter am Klo: Einer von 90 Einsätzen der Berg- und Naturwacht im Vorjahr © Berg- und Naturwacht

Eine Äskulapnatter in einem Voitsberger Keller, eine Würfelnatter unter einer Wohnzimmercouch in Bärnbach, ebendort auch zwei Schlingnattern im Hochbeet, eine anhängliche Ringelnatter in einem Garten in Kirchberg an der Raab – ungeklärt ist nur die „Identität“ jener Schlange, die vor wenigen Tagen einen 67-Jährigen bei Mäharbeiten biss ...

