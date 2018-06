Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Neuerliche Unwetter in Graz +++ 30 Einsätze der Berufsfeuerwehr +++ Straßen am Steinberg teils überschwemmt. +++ Hubschrauber musste vorzeitig landen. +++

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regen voraus © UHL

Die Prognose war richtig: Vom Grazer Norden aus zog starker Regen in Graz auf. Eine Wetterwarnung ist aufrecht. "Starkregen und Sturm", beschreibt eine Leserin in Andritz die Lage. Dabei waren die Einsatzkräfte immer noch am Aufarbeiten der Schäden des gestrigen Unwetters.

Mehr zum Thema Videos und Fotos Unwetter über Graz fordert ein Todesopfer

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.