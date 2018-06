Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Ein 20-jähriger Slowene schoss am Sonntagabend in der Grazer Idlhofgasse mit einer Gaspistole aus dem Fenster. Verletzt wurde niemand.

Cobraeinsatz am Sonntag Abend in Graz © Fuchs

