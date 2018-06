Facebook

Ingrid Just begeistert ihre Kunden mit Qualität und Fachwissen. © Georg Tomaschek

Ingrid Just betreibt zusammen mit Mutter und Tochter eine Landwirtschaft in Laßnitzhöhe. Alle Erzeugnisse, vor allem Blumen, bietet sie auf dem Markt am Lendplatz an. Besonders stolz ist sie dabei auf ihre Pfingstrosen: Noch zwei Wochen lang kann man diese fein duftenden Blumen erwerben. Als Deko sind sie besonders haltbar, der Tipp der Expertin aber lautet: Rosenblütenbowle.