Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Slowene parkte sein Auto ein halbes Jahr lang ohne Parkschein in der Blauen Zone: Wird Auto nun versteigert?

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gerald Winter-Pölsler

Es war schon lästige Routine für die Grazer Parksheriffs: Tag für Tag, wenn sie in der Grazbachgasse vorbeikamen, mussten sie ein neues Stricherl in ihrem Büchlein für Dauerparker machen. 219 waren es am Ende für den Lenker aus Slowenien – ehe plötzlich die Kennzeichen beim Auto fehlten. „Ja, meine Mitarbeiter haben das ans Straßenamt gemeldet“, bestätigt Alexander Lozinsek, Leiter der Parkraumüberwachung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.