Stadtrat Kurt Hohensinner, Direktorin Sabine Sanka, Bundesminister Heinz Faßmann © Ballguide/Pajmann

Wie die Deutschförderung künftig aussehen wird, zeigt der Fall der Stadt Graz, wie der zuständige Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) erklärt. Von den 115 Erstklassen in 38 Volksschulen, die es im Herbst in der Stadt geben wird, sind 70 Klassen Regelklassen und 45 Deutschförderklassen. Diese müssen in eigenen Räumlichkeiten untergebracht werden, was da und dort Probleme bereiten könnte. „Wir haben das für alle Schulen durchgespielt und festgestellt, dass uns 17 Räume fehlen. Aber wir können das auffangen, indem wir in Gemeinschaftsräume etc. ausweichen“, sagt Hohensinner.