Mehr als 100 Teilnehmer trafen sich auf der Burgruine Krems zu einem Live-Rollenspiel © Ludmilla Reisinger

Rosaroter Rauch hängt in der Luft, während die schwarzen Magier ihre Zaubersprüche rufen. Im Sanctum, wo die Ritter – so genannte Paladine – sich verschanzt haben, flackern die Kerzen. Um zu gewinnen, muss die Dämonenhorde diese ausblasen. Ganz anders als es scheint, wird hier nicht gegeneinander gekämpft, sondern miteinander gespielt: Fast 100 Teilnehmer verwandelten die Burgruine Krems im Rahmen des Live-Rollenspiels „Die Legenden der Sonneninsel“ am vergangenen Wochenende in eine lebendige Festung.