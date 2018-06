Facebook

Seit heute testen Zugbegleiter in der Steiermark die Bodycams © ballguide/Maximilian Martin Wolf

Es ist eine von mehreren Maßnahmen, die dem Personal in den Zügen mehr Sicherheit gewährleisten soll. Ab heute, Freitag, verwenden Zugbegleiter auch in der Steiermark so genannte "Bodycams". Für die Verwendung der am Körper getragenen Kameras gibt es aber strenge Regeln, ihre Verwendung basiert auf freiwilliger Basis.

