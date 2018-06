Facebook

Olga Neuwirth: Komponistin, Grenzgängerin, Pionierin aus der Steiermark © Kunstuni/HARALD HOFFMANN

Komponistinnen? Jahrhundertelang hatten Frauen in der Musik fast keine schöpferische Stimme. Erst im 20. Jahrhundert begann diese Benachteiligung zaghaft zu schrumpfen. Die in Graz geborene Komponistin Olga Neuwirth behauptet sich seit Jahrzehnten mit enormem Erfolg in einer auch 2018 stark männlich dominierten Welt. Die familiär „vorbelastete“ Künstlerin (Vater und Onkel sind bekannte Figuren der österreichischen Musikszene) fand bereits in sehr jungen Jahren Anschluss an die Neue Musik. Schon mit Anfang 20 schrieb sie Mini-Opern nach Texten von Elfriede Jelinek, mit der sie eine lange künstlerische Partnerschaft verbindet.