Susanne Hofer (23) ist die erste Frau an der Spitze der Gewerkschaftsjugend. „Höchste Zeit“, sagt die Grazerin.

Susanne Hofer sieht ihrer neunen Aufgabe zuversichtlich entgegen: „Ich will etwas verändern.“ © Johannes Karrer

Ihre Mutter hat es schon kommen gesehen: „Sie erzählt immer, dass ich von klein auf für Gerechtigkeit gekämpft hab“, sagt Susanne Hofer, die neue Vorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). Die 23-jährige Grazerin ist die erste Frau in dieser Position: „Es war schon sehr lange an der Zeit für eine Vorsitzende. Ich bin mit meinem ganzen Herzblut dabei.“

Als Schülervertreterin hat sich Hofer früher mit Direktoren angelegt, jetzt will sie es mit der Bundesregierung aufnehmen: „Unter den Jungen regt sich Widerstand gegen diese Politik.“

