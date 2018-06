Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Die Footvolley-EM auf dem Grazer Hauptplatz © Michael Saria

Rassige Ballszenen, frenetischer Applaus: Einen kleinen Vorgeschmack auf die Stimmung während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland liefert man derzeit in Graz - mitten auf dem Hauptplatz: Noch bis 9. Juni findet vor dem Rathaus die Footvolley-Europameisterschaften für Damen und Herren statt. Erstmals in Österreich.

