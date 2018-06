Mittwochabend stürzte ein 22 Monate altes Mädchen in Graz Eggenberg von einem Balkon eines Mehrparteienhauses.

© Robert Lenhard

Alle Schutzengel dieser Erde hatte ein kleines Mädchen am Mittwochabend: Gegen 18.20 Uhr spielte die bald Zweijährige mit ihrer vierjährigen Schwester auf dem Balkon der Mietwohnung. Die Eltern der Mädchen befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalles in der Wohnung.

Das Mädchen dürfte auf eine Holzleiste, die an der Balkonbrüstung angebracht war, gestiegen sein und sich danach am Geländer hochgezogen haben. Anschließend dürfte das Kind den Halt verloren haben und stürzte in die Tiefe.

Eine Hecke und ein Blumenbeet, in das das Kind schlussendlich fiel, bremsten den Sturz soweit ab, dass das Mädchen nur leicht verletzt wurde. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz die Verletzte in das Landeskrankenhaus Graz ein.