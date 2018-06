Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Rund um die Stationierung der umstrittenen Abfangjäger in Graz und Zeltweg gab es 1988 viel Wirbel. Wie es dazu kam, dass sich die Steirer bald mit dem Drachen versöhnt hatten.

In einer "Geheimoperation" landete der erste von 6 Draken im Juni 1988 am Fliegerhorst Nittner © Bundesheer

Die Saab Draken und die Steirer. Nein, das war alles andere als Liebe auf den ersten Blick. Heimlich, still und für Zaungäste überraschend leise setzten die ersten sechs Stück des ersten Überschall-Abfangjägers der österreichischen Luftstreitkräfte vor genau 30 Jahren - am 6. Juni 1988 - am Flughafen Graz-Thalerhof auf. Grund für die Geheimoperation: Man wollte den erbitterten Gegnern des schwedischen Drachens keine Bühne für medienwirksame Protestaktionen bieten.

