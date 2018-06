Live-Diskussion Der inoffizielle Start des Fifteen Seconds Festival

Manager der New York Times, von El Mundo, Facebook oder Amazon: Das Fifteen Seconds Festival bringt in den nächsten Tagen internationale Topkonzerne nach Graz. Schon heute gibt es die inoffizielle Eröffnung im Styria Media Center.

5000 Gäste werden heuer am Fifteen Seconds Festival erwartet © Fifteen Seconds

Es ist eine gigantische Veranstaltung, die morgen und übermorgen in der Grazer Stadthalle über die sechs Bühnen gehen wird. Das Fifteen Seconds Festival, eine interdisziplinär und futuristisch ausgerichtete Konferenz, wird dabei neben rund 5000 Gästen auch zahlreiche internationale Top-Manager in die Steiermark bringen.

Der inoffizielle Startschuss des Festivals fällt schon heute, Mittwoch, im Syria Media Center. Bei einer Diskussionsrunde treten ab 17:30 Uhr (wir übertragen live) mit Sergio Rodriguez (Innovationschef des spanischen Mediums El Mundo), Marius Olsen (Vice President bei der Schibsted Media Group) und Pamela Kaupinen (Influencer-Marketing bei der New York Times) drei Top-Führungskräfte auf, die auch in den kommenden beiden Tagen in der Grazer Stadthalle eine große Rolle spielen werden.