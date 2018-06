Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Täter schlugen ein Kellerfenster ein © APA/dpa/Daniel Maurer

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in St. Bartholomä (Bezirk Graz-Umgebung) wurden Opfer eines Einbruchs. Während die Familie auf Urlaub war, drangen irgendwann zwischen 31. Mai und 3. Juni Unbekannte ins Haus ein. Die Täter schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so in den ersten Stock des Gebäudes. Dort stahlen sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.