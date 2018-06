Facebook

Die Polizei sucht Zeugen © APA/Barbara Gindl

Mit Schürfwunden am linken Oberarm und am linken Bein endete der Abend für einen 25 Jahre alten Mann am Samstag in Abtissendorf (Bezirk Graz Umgebung). Der alkoholisierte Grazer war kurz vor Mitternacht auf der B 67 unterwegs und wollte einen Pkw anhalten, um den Lenker zu bitten, ihn nach Hause zu bringen. Als er nach seinen Angaben einen Pkw aus Richtung Norden kommend wahrnahm, betrat er die Fahrbahn und wollte diesen anhalten. Der Lenker verringerte die Geschwindigkeit und hielt auf Höhe des 25-Jährigen an. Plötzlich habe der jener jedoch Gas gegeben und sei in Richtung Süden weitergefahren, so der 25-Jährige. Dabei sei er vom Auto gestreift und zu Boden gestoßen worden. Die Rettung brachte den jungen Mann ins UKH Graz.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirchen bei Graz unter der Nummer 059133/6133 in Verbindung zu setzen. Genaue Angaben seitens des 25-Jährigen gibt es nicht.