Interview„Man redet sich die Dinge schön“

Elie Rosen ist seit etwas mehr als zwei Jahren Präsident der Jüdischen Gemeinde in Graz © Jürgen Fuchs

Herr Rosen, im Herbst jährt es sich zum 80. Mal, dass in Graz die Synagoge brannte. Was heißt es, im Gedenkjahr 2018 als Jude in der Steiermark zu leben?

ELIE ROSEN: Ich bin dankbar, dass Sie auch nach dem Hier und Jetzt fragen. Die Schoah ist wichtiger Teil jüdischer Identität nach 1945. Aber wir dürfen uns nicht primär über sie definieren. Judentum ist mehr. Wir wollen es als etwas Lebendiges leben und vermitteln.

