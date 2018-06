Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Parkstrafen und Co.: Wohin gehen eigentlich jene Strafgelder, welche die Stadt Graz Jahr für Jahr einnimmt? Von kuriosen Widmungen und der „Hitparade“ unter den Akten.

Wohin fließt eigentlich das eingenommene Geld? © Gerald Winter-Pölsler

Wenn es schon einen ordentlichen Brenner macht und man etwa 24 Euro bezahlen muss, „nur“ weil das Auto länger als drei Stunden in der Kurzparkzone gestanden ist – da möchte man schon wissen, wohin diese 24 Euro eigentlich fließen. Und alle anderen Strafgelder, welche die Stadt Graz so einnimmt. Bessern diese Teil das Budget der Murmetropole auf? Oder bleiben sie in jenem Amt, das die jeweilige Strafe kassiert?

