Die Radlerin wurde vom Auto erfasst © Symbolbild: Fotolia

Es war am Mittwoch kurz nach Mittag, als eine 62-jährige Grazerin mit ihrem Fahrrad auf der Blümelstraße in Graz-Eggenberg unterwegs war. Als sie auf einem dafür vorgesehenen Schutzweg die Alte Poststraße überquerte, kam es zur Kollision mit einem Auto. Die 19-Jährige Lenkerin wollte von der Blümelstraße links in die Alte Poststraße einbiegen und dürfte die Radlerin übersehen haben. Die 62-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Sie wurde ambulant im UKH Graz aufgenommen. Die 19-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.