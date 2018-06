Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Auch am heutigen Freitag werden Grazer Bims kurz gestoppt. Der Grund: eine Parade zum Blasmusikfestival.

In der Herrengasse werden die Garnituren kurz angehalten © Jürgen Fuchs

Nein, Ersatzbusse sind dieses Mal nicht erforderlich - aber erneut Geduld unter den Öffi-Fahrgästen in Graz: Auch am heutigen Freitag werden Bimgarnituren im Zentrum vorübergehend gestoppt. Wegen einer Parade zum urbanen Blasmusik- und Straßenfestival „Skappa`nabanda“ werden die Straßenbahngarnituren an diesem 1. Juni voraussichtlich zwischen 15.15 und 16.30 Uhr angehalten.