Der Unfall passierte im Bereich der Busspur in der Kärntner Straße © Rotes Kreuz/Luttenberger

Mit ihrem Pkw kam eine 73-jährige Lenkerin am Donnerstag gegen 19 Uhr vom Weblinger Kreis in Graz herunter und wollte in die Kärntner Straße einbiegen - dort kam aber gerade ein Bus der Linie 32, ebenfalls stadteinwärts unterwegs, heran. Laut Informationen der Polizei dürfte die Pensionistin aus Graz den Bus übersehen haben, das "Vorrang-Geben"-Zeichen ignorierte sie. Es kam zur Kollision, das Auto prallte gegen die Einstiegstür des Busses, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

