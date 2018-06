Kleine Zeitung +

Tour de Mur Erster Etappensieg bei der Tour de Mur

Die erste Etappe der 28. Tour de Mur ist geschafft: Mehr als 1000 Radler trafen am Feiertag in Fohnsdorf ein - am Freitag geht es weiter nach Graz, am Samstag zum Abschlussfest nach Bad Radkersburg.