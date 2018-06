In der Unterführung bei der Peter-Tunner-Gasse (Graz-Lend) ist es am Mittwoch erneut zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Der zweite Fall innerhalb weniger Tage.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit - Sujetbild © Picture-Factory - Fotolia

Mittwochnachmittag ist eine 28-jährige Schwedin, die in Graz wohnt, von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Wie schon bei einem ähnlichen Fall am Montag ist es in der Eisenbahnunterführung in der Peter-Tunner-Gasse passiert: Dort war die Frau gegen halb zwei Uhr mittags stadteinwärts unterwegs, sie trug Kopfhörer und hörte Musik.

Plötzlich schlich sich ein Unbekannter von hinten an und griff der Frau in den Intimbereich. Der unbekannte Täter ging danach in Richtung Kalvariengürtel davon.

Ein Zusammenhang der beiden Vorfälle kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nach einem Täter, der 20 bis 30 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß ist. Er hat dunkle Augen und schwarze glatte nackenlange Haare. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt.