Mahdi Mekic steht in der Kritik: Der Vorsitzende der bosnischen Moscheengemeinde über die neue Großspende, Wahhabismus und sein Verhältnis zum Verfassungsschutz.

Mahdi Mekic, Vorsitzender der bosnischen Moscheengemeinde © KLZ/Sabine Hoffmann

Herr Mekic, können Sie mittlerweile sagen, wer hinter der Großspende von 270.000 Euro für den Weiterbau der Moschee steht?

Mahid Mekic: Bis vor Kurzem hatten wir eine Spendertafel aufgehängt. Jeder der mehr als 500 Euro gespendet hat, war mit Vor- und Nachname sowie der Höhe den gespendeten Beitrag aufgelistet. Also komplette Transparenz von Anfang an. Die neue Datenschutz-Grundverordnung erlaubt uns das jetzt aber nicht mehr. Was wichtig ist: 270.000 Euro sind rund 1,5 Prozent unserer Gesamtkosten. Wenn das der Politik Sorgen macht: Sie wissen, wo wir zu finden sind. Diese Fragen musste man uns nicht über die Medien stellen.

