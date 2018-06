Der Mann rastete bei Sprechstunde in Grazer Gymnasium aus. Schule sprach Betretungsverbot aus und zeigte ihn an.

Eine schlechte Jahresnote ließ den Vater eines Schülers durchdrehen © Sujetfoto: KLZ/Marija Kanizaj

"Das ist erstmalig und einzigartig, so etwas habe ich noch nicht erlebt“, ist der Schulleiter fassungslos: An einem Grazer Gymnasium ist am Dienstag ein Lehrer vom Vater eines Schülers mit dem Umbringen bedroht worden!



Es geht um einen „an sich braven Schüler“ aus der Grundstufe, dem ein Nichtgenügend im Zeugnis droht. Am Dienstag kam der Vater in die Sprechstunde des betroffenen Lehrers und ließ dort seinem Unmut freien Lauf. Und das in einer Art, dass der beschimpfte Pädagoge sich schließlich so bedroht fühlte, dass er den Direktor dazuholen wollte. Während er den Schulleiter, der im Haus unterwegs war, verständigte, wartete der Vater in der Kanzlei der Direktion. Und drohte dort vor der Sekretärin und dem Schulwart offen, dass er den Lehrer umbringen werde.



Im folgenden Gespräch fielen dann zwar keine Drohungen mehr, die Tonalität sei aber „so unheimlich aggressiv“ gewesen, man habe das Gefühl gehabt, „er könne jederzeit zuschlagen“. Sachlichen Argumenten war der Mann „aus einem anderen Kulturkreis“ nicht zugänglich. Dabei seien ihm die Arbeiten des Buben vorgelegt worden, um zu dokumentieren, wie die Beurteilung zustandegekommen war – und es wurde ihm auch erklärt, dass ein negatives Ergebnis noch gar nicht fix bzw. dass bei einem Nichtgenügend eine Klassenwiederholung kein Muss sei. Das brachte aber keine Beruhigung. Im Gegenteil: Im Hinausgehen meinte der Vater in Richtung des Lehrers: „Wir sehen uns noch.“



Die Schulleitung hat mittlerweile Konsequenzen gezogen: Gegen den Vater wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, der Fall bei der Polizei angezeigt. Zur Sicherheit wurden die Arbeiten des Buben noch einmal drei Fachkollegen zur Beurteilung vorgelegt – alle drei kamen zum selben Schluss wie der bedrohte Lehrer.



Solche Bedrohungsszenarien seien Einzelfälle, meint Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner – allerdings sei es insgesamt für Lehrer schwieriger geworden. Die Probleme seien mannigfaltig. Man sei heute grundsätzlich und nicht nur Pädagogen gegenüber kritischer, hinterfrage vieles. Das Hinterfragen sei gut so – gehe manchmal aber so weit, dass sich Eltern etwa in WhatsApp-Gruppen zusammentun und einzelne Lehrer regelrecht fertiggemacht würden. Aber natürlich könne es auch zu Problemen kommen, wenn unterschiedliche Kulturkreise aufeinanderprallen: Aggression könne da durchaus auch mit dem Weltbild von Männern aus anderen Kulturen zusammenhängen.

