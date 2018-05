Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

An den kommenden beiden Tagen werden Grazer Öffis vorübergehend angehalten, teils richtet man auch einen Ersatzverkehr ein - wegen einer Prozession und einer Parade. Diese Linien sind betroffen.

Am Donnerstag und Freitag brauchen Öffi-Gäste vorübergehend Geduld © Jürgen Fuchs

Sowohl am morgigen Donnerstag als auch am Freitag kommen einige Grazer Öffi-Linien vom regulären Fahrplan ab. Ausgelöst durch die Fronleichnamsprozession und eine Kundgebung werden zahlreiche Linien vorübergehend angehalten, in einigen Fällen wird auch ein Ersatzverkehr eingerichtet.

