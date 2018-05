Facebook

Die Iljuschin steht schon am Hoteldach, die Boeing folgt © Michael Saria

Die Funken sprühen schon in aller Frühe: Es ist Mittwoch, 30. Mai, kurz nach 7 Uhr und auf dem Areal des Grazer Hotels "Novapark" krempeln die Handwerker schon die Ärmel hoch. Sie legen bereits an jenem Trumm Hand an, das in der Nacht zuvor per Lkw geliefert worden war: eine ausgewachsene Boeing 727-200.