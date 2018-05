Unbekannter belästigte junge Grazerin am helllichten Tag. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall.

Es war am Montag kurz nach Mittag, als in Graz eine 24-Jährige zu Fuß in der Fußgänger- und Fahrradunterführung im Kreuzungsbereich Wiener Straße / Peter-Tunner-Gasse / Bahnhofgürtel / Kalvarienberggürtel unterwegs war. Plötzlich näherte sich der Grazerin ein Unbekannter und berührte sie unsittlich.

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen haben. Er hat laut Beschreibung dunkle Augen, schwarze, gelockte Haare, die mit Gel nach hinten gekämmt waren und gepflegte Augenbrauen. Bekleidet war er mit einer weißen Hose und einem schwarzen T-Shirt, vorne und hinten mit einer weißen Aufschrift, die hinten den Buchstaben "P" enthalten haben soll.

Die Polizeiinspektion Wienerstraße bittet um Hinweise - Tel.: 059133-6594