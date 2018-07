Landtag: Jetzt nimmt die KPÖ die Winterspiele ins Visier. Die Koalition ist gerüstet: keine Haftung, keine Garantien und keinerlei Förderungen - so die Signale an Graz und Schladming. Mit Livestream.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) © Juergen Fuchs

Letzte Sitzung vor den Ferien in der Landstube, eifrig debattiert werden heute vor allem die "Dringlichen Anfragen".

Eine "Dringliche" stellte Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) zu Olympia 2026 aus Graz. "Kein Landesgeld für finanzielle Abenteuer", forderte sie ein solches Bekenntnis von allen Parteien. Außerdem will die KP mehr über die landesweite Befragung erfahren.

Unrealistisch

Laut Machbarkeitsstudie "kosten diese Spiele keinen Cent Steuergeld. Das ist das Beste", schüttelt die Klubobfrau den Kopf. Unrealistisch seien unter anderen die Sicherheitskosten. Laut Studie sind es 50 Millionen. In anderen Städten waren es 900 Millionen Euro.

Die geplante landesweite Befragung lobt die KPÖ. Wobei: Der Fragetext steht noch nicht fest. Auch der Termin der Volksbefragung ist noch offen. Vieles soll für den 23. September sprechen. Denn der 9. 9. liegt noch in den Ferien und am 16. ist ja das große "Aufsteirern"-Fest. Stand derzeit: LH Hermann Schützenhöfer hat den Auftrag für Durchführung einer solchen Befragung erteilt.

"Tiefgehend prüfen"

Landesrat Lang betonte, dass eine tiefgehende Prüfung der Studie beauftragt worden ist. Landesrechnungshof, zuständige Dienststellen und Externe müssen klären, ob "auf das Land Steiermark tatsächlich keine Kosten zukommen". Lang sehe keinen Spielraum für eine finanzielle Unterstützung.

Ich sehe in keinen Landesbudgets den Spielraum, olympische Spiele zu unterstützen. Anton Lang (SP)

Lang bestätigte auch: Das "Land kann keine wie auch immer gearteten Haftungen, Garantien und Abgangsdeckungen übernehmen".

Auf Anfrage meinte man bei SPÖ und ÖVP: Garantien etc. seien Sache des Bundes bzw. von Graz und seinen Partnern.

Lambert Schönleitner von den Grünen lobte, zu "sagen, was geht und was nicht".

"Ich stimme so einem Himmelfahrtskommando nicht zu", hörte man SPÖ-Landeschef Michael Schickhofer am Vormittag am Gang sagen.

Die KPÖ hat noch ein Ass im Ärmel: Seit Dienstag 11.031 Unterschriften für eine Volksbefragung zu den Winterspielen 2026 in Graz. Man behalte sich vor, diese einzureichen und in Graz eine eigenen Befragung durchzuführen, so die Partei.

Der Livestream aus dem Landtag:

"Macht unglücklich"

Die erste Dringliche kam von Lara Köck und den Grünen. Sie sahen viele Fragezeichen hinter den getrennten Deutschklassen in der Steiermark. Tenor: Der Zeithorizont sei völlig unrealistisch, der zusätzliche Raumbedarf nicht gedeckt, die zusätzlichen Lehrerstellen ungeklärt, aber eine Entfremdung der Kinder gefördert. Köck: "Eine Aktion ohne Hand und Fuß; dieses Bildungssystem macht unglücklich." Auch Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) nannte das neue System als "nicht ideal". Jedenfalls würde es die Probleme an den Schulen nicht lösen.

Veränderungen

Landesrätin Ursula Lackner räumte ein, dass "alle Veränderungen in dieser kurzen Zeit für alle eine Herausforderung darstellen". Vor allem die Umstellung auf die Deutschförderklassen. Für diese neue Förderung an Pflichtschulen hat das Land vom Bund 27,7 P

lanstellen erhalten. Es entfallen 18,1 Dienstposten, die man für Integrationsmaßnahmen erhalten hatte.

In puncto Klassengröße sind ab acht Schülern eine Deutschförderklasse in Betracht zu ziehen. Sind es weniger, ist ein integrativer Unterricht vorgesehen.

"Kein Mangel an Lehrpersonen"

Zum Vorwurf, dass in Graz kaum neuen Posten ausgeschrieben worden wären, zitierte Lackner den Landesschulrat: "In Graz wurden 72 Stellen ausgeschrieben." Im Bereich neue Mittelschulen würde es einerseits einen Schülerückgang geben, andererseits "decken AHS-Lehrer den Bedarf Steiermark weit gut ab". Kurzum: "Wir erwarten daher keinen großen Mangel", erwartet man in der Schulbehörde "keinen zusätzlichen Mehrbedarf" durch die Förderklassen.

Stefan Hermann (FPÖ) erinnerte, dass in manchen steirischen Städten die deutliche Mehrheit der Volksschüler nicht deutscher Muttersprache ist. "Eigene Deutschförderklassen sind daher notwendig und richtig", so der blaue Klubchef.

Cornelia Schweiner (SPÖ) erinnerte, dass Staaten mit guten Pisa-Ergebnissen über keine getrennten Sprachklassen verfügen. Dinge, die in der Steiermark gut gelaufen sind, würden nicht mehr fortgesetzt.

Detlev Eisel-Eiselsberg (ÖVP) ätzte, laut den Grünen würde ein Erfolgsprojekt mutwillig abgeschafft und ab Herbst das Chaos ausbrechen. "Dem ist nicht so: Das Ziel ist doch, den Kindern so rasch als möglich Deutsch beizubringen, damit sie dem Unterricht folgen können."

Weitere Themen

Aus dem Ressort von Finanzreferent Anton Lang wurde der Landesfinanzrahmen bis 2022 vorgelegt. Wie berichtet, klettern die Schulden auf mehr als 5,2 Milliarden Euro (inklusive der Schulden bei Kages oder Landesimmobiliengesellschaft), zugleich sollen ab 2020 keine neuen Kredite etc. aufgenommen werden.

Kritik kam von den Grünen: "Ein Jahr nach der nächsten Landtagswahl soll alles gut werden – da fehlt mir der Glaube, nach all dem, was ich in den letzten Jahren in der Budgetpolitik erlebt habe", so Lambert Schönleitner.

Wohnbaulandesrat Hans Seitinger brachte eine Novelle des Wohnbau-Förderungsgesetzes durch. Damit "bietet sich nun die Möglichkeit, geförderte Wohnungen zeitlich befristet auch an nicht-begünstigte Personen zu vermieten". Laut Seitinger würden dadurch circa 100 Wohnungen, die lange leer geblieben sind, vermietet werden können.

Besprochen wurden auch der Verkauf der Landes-Hypo-Anteile an die RLB.

Tourismusreferentin Barbara Eibinger-Miedl muss auf FPÖ-Anfrage erklären, warum es keine Schulschikursoffensive geben wird. Man regt aber beim Bund an, die Rahmenbedingungen für Schulen zu erleichtern.

Als Wirtschaftsreferentin legte sie den Wirtschaftsbericht 2017 vor. Da "stieg die Zahl der Unternehmensgründungen auf 6247 und erreichte damit einen neuen Rekordwert".

Familienlandesrätin Ursula Lackner hofft, dass die strittige Novelle des Jugendschutzes doch von breiter Mehrheit im Landtag beschlossen wird. Auch der nächste Jugendlandtag ist Thema, er soll am 1. 3. 2019 stattfinden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.