Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die KPÖ-Mandatare Manfred Eber, Claudia Klimt-Weithaler und Elke Kahr sind gegen eine finanzielle Unterstützung von Olympia 2026 durch das Land © Thomas Rossacher

Letzte Sitzung am Dienstag in der Landstube: Die Fenster auf der Hofseite sind neuerdings abgedunkelt, damit die Hitze draußen bleibt. Umso hitziger debattiert werden wohl die "Dringlichen Anfragen".

Zwei Mal von Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) zu Olympia 2026 aus Graz: "Kein Landesgeld für finanzielle Abenteuer", fordert sie ein solches Bekenntnis von allen Parteien. Gemeinsam mit Elke Kahr legte sie am Dienstag 11.031 Unterschriften für eine Volksbefragung zu den Winterspielen 2026 in Graz vor. Man behalte sich vor, diese einzureichen. Jedenfalls will man am Dienstag hören, wie denn die Fragestellung der großen Befragung lautet.

Himmelfahrtskommando

Diese Frage werde, war im Vorfeld zu hören, noch nicht verlesen. Auch der Termin wäre noch offen, vieles würden aber für den 23. September sprechen. Was steht, ist eine Erklärung von SPÖ und ÖVP, dass das Land keine (finanziellen) Garantien und keine Haftung übernehmen will. Das sei alles Sache des Bundes. "Ich stimme so einem Himmelfahrtskommando nicht zu", hörte man SPÖ-Landeschef Michael Schickhofer am Gang sagen.

Damit entspricht man dem Ansinnen von Lambert Schönleitner und Grünen: Der will Finanzlandesrat Anton Lang ja beim Wort nehmen, zumal der gestern betonte, dass selbst wenn die Steirer bei der Volksbefragung "Ja" zu Olympia sagten, das Land kein Geld dafür habe.

Weitere Dringliche: Lara Köck und die Grünen sehen noch viele Fragezeichen hinter den getrennten Deutschklassen in der Steiermark.

Der Livestream aus dem Landhaus:

Der Livestream aus dem Landtag:

Nicht zu vergessen:

Finanzreferent Anton Lang wird den Landesfinanzrahmen bis 2022 vorlegen. Wie berichtet, klettern die Schulden auf mehr als 5,2 Milliarden Euro (inklusive der Schulden bei Kages oder Landesimmobiliengesellschaft), zugleich sollen ab 2020 keine neuen Kredite etc. aufgenommen werden.

Wohnbaulandesrat Hans Seitinger bringt eine Novelle des Wohnbau-Förderungsgesetzes ein. Die Opposition drängt einmal mehr auf eine Zweckbindung von Wohnbauförderung (und -beitragdes Bundes).

Beteiligungsreferent Michael Schickhofer erläutert den Verkauf der Landes-Hypo-Anteile an die RLB.

Tourismusreferentin Barbara Eibinger-Miedl muss auf FPÖ-Anfrage erklären, warum es keine Schulschikursoffensive geben wird. Man regt aber beim Bund an, die Rahmenbedingungen für Schulen zu erleichtern.

Als Wirtschaftsreferentin legt sie den Wirtschaftsbericht 2017 vor.

Familienlandesrätin Ursula Lackner hofft, dass die strittige Novelle des Jugendschutzes doch von breiter Mehrheit im Landtag beschlossen wird. Auch der nächste Jugendlandtag ist Thema, er soll am 1. 3. 2019 stattfinden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.