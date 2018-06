In der Landstube wurde über die Feinstaubstudie debattiert. Rote und Grüne lieferten sich Wortgefechte. Nun geht es um das neue Leitspital in Liezen. Im Livestream.

Landesrat Lang © Land/Strasser

Zwei Dringliche Anfragen sorgen am Dienstag für emotionale Diskussionen: derzeit eine mit Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) zum geplanten LKH Ennstal. Für FPÖ-Gesundheitssprecher Arnd Meißl ist es ein Rätsel, wie "durch Krankenhausschließungen die Verbesserung der Versorgungssituation erreicht werden soll".

Er möchte die Häuser in Schladming, Aussee und Rottenmann erhalten und mit Landeshilfe ausbauen.

Die Sitzung im Livestream:

Der Livestream aus dem Landtag:

Wie die Schwammerl

Meißl meinte, es sei befremdlich, wenn Abteilungen und Spitäler zusperren, aber private Einrichtungen "wie die Schwammerl aus dem Boden" schießen würden. Der Ärztemangel sei eine Mär, der Nachwuchs würde aber anderswo lieber arbeiten. Das Land habe es verabsäumt, attraktive Bedingungen zu schaffen.

Weiterer Knackpunkt: das neue LKH in Stainach-Pürgg. Die angekündigten Kosten für das neue Haus würden nicht halten, warnte Meißl. Noch dazu wären doch Rottenmann, Aussee und Schladming mit Steuermillionen unterstützt worden. Steuergeld sollte eingesetzt werden und in die bestehenden Häuser investiert werden.

"Geben Sie keine Nachhilfe in meinen Fächern", sagte Landesrat Drexler streng. Der Steuerzahler würde jährlich 40 Millionen Euro abliefern (müssen, Anm.), um attraktivere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aber Meißl könne helfen und bei "seiner" Ministerin (Beate Hartinger-Klein) intervenieren, um das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz zu entschärfen.

Das Leitspital-Projekt wäre "nicht in geheimer Kabinettspolitik", sondern in "Vier- bis 400-Augen-Gesprächen" entwickelt und dann kommuniziert worden. Der Kostenrahmen von bis zu 250 Millionen sei eine Grobschätzung. Aber: "Wir können das finanzieren", meinte der Landesrat. Es sei noch nicht sicher, ob man einen privaten Partner dafür hole. Bis 2025 wäre noch Zeit; für die Nachnutzung der alten Häuser würde es Interessenten geben. Der genaue Standort in Stainach-Pürgg würde von einer Arbeitsgruppe mit der Gemeinde ausgewählt.

Oliver Wieser (SPÖ) bedauerte, es gebe einen Fortschritt in der Regierung, den die Opposition jedoch "krankreden" würde. Die Steiermark würde bei der Versorgung in die richtige Richtung gehen.

Effizient

Die erste Dringliche Anfrage war zur "dubiosen Interpretation der Feinstaubstudie" (so die Grüne Sandra Krautwaschl). Adressat: Umwelt- und Verkehrslandesrat Anton Lang.

Dieser hatte (wie auch Graz-Bgm. Siegfried Nagl) sowohl den autofreien Tag, als auch die Citymaut abgelehnt. Laut Studie seien aber beide "effiziente Maßnahmen zu Senkung der Verkehrsmengen und der damit verbundenen Umweltbelastungen".

Der Landesrat hätte Jazzmusiker werden sollen, da ist die freie Interpretation erwünscht. Sandra Krautwaschl

Man müsste mehr für die Gesundheit der Steirer, der Grazer tun und sehr wohl beim Verkehr ansetzen, berief sich Krautwaschl auf die Studie. Lang und Nagl hätten jedoch "die Studie mit einem Handstreich vom Tisch gewischt". Man wolle jede Diskussion abwürgen und hätte die Studie sehr frei interpretiert.

S-Bahn-, Radwege-Ausbau oder neue Straßenbahnen - davon würde die Luft nicht spürbar besser, bedauerte die Grüne.

Lang entgegnete: "Es herrscht keine dramatisch schlechte Luftsitatution." Das sei kein Zufall, das Land habe 60 Millionen Euro investiert. In Fernwärmeausbau, in ein ÖBB-Paket, in Solarwärme, in den Austausch alter Heizkessel etc. Im Sommer käme die Regionalbussoffensive dazu.

"Nicht geeignet"

Freilich stimme er zu: Weniger Verkehr bedeutet weniger Emissionen. Aber "die untersuchten Maßnahmen sind nicht geeignet, eine Einhaltung der Tagesmittelwerte bei schwierigen metereologischen Bedingungen zu garantieren." Noch dazu fehlten dafür die "Angebote im Öffentlichen Verkehr samt P&R-Anlagen". Fahrverbote oder -beschränkungen wären kurzfristig nicht zu bewältigen und würden Chaos bedeuten.

Das wollte Lambert Schönleitner (Grüne) nicht hinnehmen: "Keine Haltung, kein Rückgrat, ihr lassts die Steirer im Stich", rügte er die SPÖ.

Werner Murgg (KPÖ) erklärte, man sei für einen autofreien Tag in der Woche, wenn "der öffentliche Verkehr radikal ausgebaut wird und die Tickets deutlich billiger werden."

"Wenn einer neben der Straße hustet, schreit man Fahrverbot", legte Stefan Hermann (FPÖ) den Grünen zur Last. Die Blauen würden weiterhin jegliche "Sperrzone" sowie Fahrverbote ablehnen.

Eliteschule?

Eine Schule für "besonders begabte Kinder" wünsch(t)en sich Hedwig Staller und FPÖ in der Steiermark zu eröffnen. Das Land solle ein Konzept für so eine Schule entwerfen und beim Bund vorstellig werden. Denn die neue Bundesregierung hat solche Einrichtungen in ihrem Programm in Aussicht gestellt.

Es fehlen aber die rechtlichen Voraussetzungen dafür, betonte Detlev Eisel-Eiselsberg (ÖVP). Wolfgang Dolesch (SPÖ) ergänzte: Auch die Mittel fehlen. Kurz: Die steirische Koalition winkte ab.

Eisel-Eiselsberg anerkannte aber die "zulässige Übung" der Blauen, Punkte aus dem Regierungsprogramm im Bund dem Landtag vorzuschlagen, um die steirische Koalition aus ÖVP und SPÖ zu prüfen.

Böser Wolf?

Zum Start standen aber der Wolf beziehungsweise die Sorgen der Landwirte im Mittelpunkt. Gerald Deutschmann (FPÖ) hakte dazu bei Lang (SPÖ), der auch Tierschutzreferent ist, nach. Was tun die Steirer?

Lang: "Wir haben 2017 die Dialoggruppe Wolf eingerichtet." Vertreter von Almwirt- über Jägerschaft bis zu Schafzüchtern seien dabei. Am Montag war ein Treffen, Lang spricht sich weiterhin strikt gegen Abschüsse aus. Im August werde die Dialoggruppe Wolf in Salzburg, wo Wölfe unterwegs sind, nach umsetzbaren Projekten Ausschau halten.

ÖVP-Klubobmann Lackner mit MEP Mandl Foto © StVP

EU vor Ort

Keine Formsache war der Bericht der Landesregierung über "Entwicklungen in der Europäischen Union". So haben zwei EU-Parlamentarier - Georg Mayer (FPÖ, Ex-Klubobmann im Landtag und nunmehr EU-Parlamentarier) sowie Lukas Mandl (ÖVP, EU-Parlamentarier aus Niederösterreich; Vater Matthias ist aus Graz) - das seit 2009 bestehende Rederecht für EU-Mandatare genutzt.

Diese Rederecht sei vorbildlich, lobten beide den Landtag, die Steiermark und ihr Büro in Brüssel (Leitung: Ronald Rödl).

Ansonsten dominierte schwarzblaue Harmonie: Beide Parlamentarier sind für sinnvolle Reformen, für weniger Verwaltung, weniger Geld für die EU, mehr Schutz an den Außengrenzen.

Die Grüne Lara Köck stellte den Umweltschutz in den Vordergrund: Die Steiermark sei bei den Natura-2000-Schutzgebieten säumig, NGOs hätten keine Parteienstellung, die Luftgüte sei mäßig etc.

Werner Murgg (KPÖ) warf den "glühenden Europäern" vor, EU-Propaganda zu betreiben ("Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagte, er sei glühender Asiate.") Der Beitritt habe viele Nachteile gebracht, eine neue EU sei eine Illusion.

Das lockte Hannes Schwarz (SPÖ) aus der Reserve: Leidenschaftlich sprach er über die Errungenschaften der EU, nicht ohne notwendige Verbesserungen anzuschneiden.

Klubobmann-Hermann und MEP Mayer (FPÖ) Foto © FP

Geisterfahrer

Nachgefragt (von der FPÖ) waren Maßnahmen gegen Geisterfahrer. Zufall oder nicht, jedenfalls stellte die ASFINAG am Dienstag ein Pilotprojekt gegen Geisterfahrer vor - konkret an der Autobahnabfahrt Mooskirchen, wo 3D-Markierungen Geisterfahrer stoppen sollen.

Behindertenhilfe

Im Landtag wurde zudem der kritische Bericht des Behindertenanwalts behandelt. Und dann der nächste Schritt des Landes zur Umsetzung des Aktionsplanes der UN-Behindertenrechtskonvention.

"Wir sind in der Behindertenhilfe noch immer vorne", konterte Doris Kampus (SPÖ) auf Kritik, wonach die Steiermark den Anschluss verlieren würde.

Auf der Tagesordnung standen zudem die Öffis: Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) setzt sich für eine ermäßigte Senioren-Jahreskarte für den Verkehrsverbund ein - und zwar ohne die ÖBB-Vorteilskarte besitzen zu müssen. "In der Steiermark kostet eine Jahreskarte für das gesamte Bundesland ab 1. Juli 2018 2209 Euro. Eine Ermäßigung für Senioren gibt beim Kauf einer Jahreskarte nicht."

Unterdessen machte Lambert Schönleitner und Grüne wieder einmal Druck, um eine 365-Euro-Jahreskarte zu erreichen.

Neue Leiter

Am Rande lieferte Personelles Gesprächsstoff: So wird Isabella Poier neue Büroleiterin bei Landesrat Drexler, Franz Zenz wechselt zum Straßenerhaltungsdienst, übernimmt die Leitung von Karl Lautner.