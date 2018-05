Nein, wir haben keine zusätzlichen Staus zu befürchten: Diese Blechlawine ist nämlich musikalischer Natur. Das Skappa’nabanda Festival bringt am Wochenende urbane Blechmusik nach Graz.

© Mar Costa

Ganz ohne Verstärkung und trotzdem kräftige, satte Klänge gibt es diese Woche für Brass-Fans. Skappa’nabanda heißt das Festival, das von Freitag bis Sonntag in Graz zum bereits dritten Mal gastiert. Über 150 Musiker aus Österreich, Deutschland und Italien wollen dabei "Humptata einen neuen Dreh verpassen", heißt es von den Veranstaltern.

Ordentlich krachen wird es gleich zu Beginn bei einer Parade vom Tummelplatz durch die Innenstadt mit anschließender Jam-Session am Mariahilferplatz. Die Konzerte finden im Volkshaus statt, dabei gibt es von den aktuellen Größen der Brass-Szene was auf die Ohren: Am Freitag eröffnen Grazamba vor den Grazern Buena Banda und Fiati Sprecati (Florenz). Klingende Namen wie Tuba Libre (aus Weimar) oder das StreetNoise Orchestra (Innsbruck) weisen schon auf einen rhythmisch schwungvollen Abend hin.

Samstag wandeln Dicke Luft aus Köln auf der Bühne Sauerstoff zu Kohlendioxid um, das Grazer Masala Brass Kollektiv und Skappa'Banda versetzen den Saal ebenso in Schwingung wie BrazzBanditen (Leipzig), die MusikarbeiterInnenkapelle (Wien) oder HaydeTanz (Graz).

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. So kann man etwa am Samstag selbst Blasmusikluft schnuppern (Masala Brass Class und Kinderprogramm im Volkshaus ab 16 Uhr) oder am Sonntag mit den Brass'Bandas im Volksgarten picknicken (ab 11 Uhr).

Das vollständige Programm und alle Infos gibt es auf skappanabanda.org.