Gewitter im Oberland Steirer-Wetter: Die nächsten Tage werden regnerisch

In vier Bezirken kommt es derzeit zu Gewittern. Am Abend und in den kommenden Tagen wird es außerdem in weiten Teilen der Steiermark regnerisch. Trotzdem wird es noch wärmer - und damit schwüler.